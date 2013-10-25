На Донеччині у таксиста намагались вкрасти авто

У місті Комсомольське Донецької області правоохоронці затримали зловмисника, який, погрожуючи пістолетом таксистові, намагався заволодіти його автомобілем.

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в Старобешівський райвідділ міліції звернувся 47-річний таксист із заявою про те, що перебуваючи в місті Комсомольське по вул.Садова, невідомий, із застосуванням предмета схожого на пістолет, намагався незаконно заволодіти його автомобілем «ДЕУ».

Після вжитих заходів правоохоронцями м. Комсомольське був встановлений і потім затриманий 28-річний раніше судимий підозрюваний, у якого вилучено пневматичний пістолет. Зазначений факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 187 ч.1 (розбій) КК України.