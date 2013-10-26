П’яний чоловік викрав з храму хрест

У Маріуполі Донецької області міліція затримала зловмисника, який викрав в одному з храмів Іллічівського району дерев`яний хрест.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, затриманим виявився 57-річним безробітним місцевим жителем, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство.

За словами виконуючого обов`язки начальника кримінальної міліції Іллічівського райвідділу міліції Маріупольського МУ Юрія Циби, затриманий чоловік у день злочину разом з двома своїми товаришами багато випив, і, коли закінчилося спиртне, у пошуках грошей вони відправилася в храм, де один з них і викрав дерев’яний хрест.

«Збути церковну річ не вдалося - всі були затримані і доставлені в міліцію», - сказав Циба, зазначивши, що у кожного з затриманих своя версія того, що сталося.

Поки ніхто поспішає визнавати провину, але ступінь участі і провину кожного належить встановити слідству.

В даний час відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.