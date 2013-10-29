ОБСЕ і МВС обговорили висновок протидії домашньому насильству

Провідні фахівці МВС та ОБСЄ обговорили експертний висновок Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ щодо проекту Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, з боку правоохоронного відомства головуючим виступив начальник Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Олексій Лазаренко, а з боку експертів ОБСЄ – пані Еліс Томас, керівник відділу законодавчої підтримки БДІПЛ ОБСЄ.

Представники МВС України ознайомили іноземних фахівців із ситуацією в державі щодо законодавчого забезпечення у сфері протидії домашньому насильству, а також щодо форм та методів діяльності української міліції стосовно правопорушників.

«Ми маємо діяти в межах чинного законодавства, Кримінального кодексу України, Кодексу про адміністративні правопорушення. Проте нам би дуже хотілося, щоб міліціонер мав більше повноважень стосовно домашнього кривдника», – наголосив Олексій Лазаренко.



Фото: МВС України

Іноземні фахівці висловили свої пропозиції щодо покращання українського законодавства та передали українським колегам експертний висновок законопроекту «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

«Для нас дуже важлива думка європейських експертів, всі зауваження, які відносяться до нашої компетенції, ми неодмінно використаємо у нашій подальшій роботі», – запевнив присутніх начальник управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України.