Троє громадян Китаю викрали з метою викупу співвітчизника

Столичні міліціонери затримали трьох громадян Китаю, які викрали з метою отримання викупу свого співвітчизника.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, близько третьої години ночі до Дарницького райуправління міліції звернувся громадянин Китаю, який повідомив, що кілька хвилин тому йому зателефонував співвітчизник, який встиг лише сказати, що потрапив у біду. Після цього зв’язок з ним припинився.

Вранці того ж дня до чергової частини Дарницького райуправління звернувся громадянин Китаю, який повідомив правоохоронцям, що минулої ночі його було викрадено. Троє співвітчизників, погрожуючи постраждалому зброєю, силоміць посадили його до машини і відвезли у невідоме місце. Як викуп за звільнення викрадачі вимагали 1,2 млн китайських юанів. Потім зловмисники змусили чоловіка перерахувати на вказаний ними банківський рахунок 200 тис. китайських юанів, а також написати боргову розписку на суму 305 тис. доларів США. Після чого потерпілого з зав’язаними очима перевезли в інше місце і відпустили.

Отримані покази були зареєстровані працівниками міліції. Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.189 КК України «Вимагання».

Оперативно було встановлено особи зловмисників та місце перебування, їх затримали у Дніпропетровську.

Начальник карного розшуку Дарницького райуправління В’ячеслав Корнієць повідомив, що потерпілий громадянин нещодавно прибув до України з метою організації приватного бізнесу. Його викрадачі, громадяни Китаю, раніше не були засуджені. Двоє з них працювали в київській кав’ярні, третій зловмисник ніде не працював.

Триває слідство. На затриманих, у разі доведення їхньої вини, чекатиме покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.