Чоловік убив дружину в присутності 7-річного сина

У Хмельницькому правоохоронці затримали 58-річного чоловіка, який убив дружину в присутності 7-річного сина. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Хмельницькій області.

Міліцію про вбивство повідомив чоловік. На місці події правоохоронці виявили труп жінки із численними травмами голови.

Як пояснив сам підозрюваний, того вечора дружина відзначала з колегами професійне свято, тож додому повернулася пізніше звичайного. Як то буває, почали з’ясовувати відносини, але за деякий час суперечку, здавалось, вдалося загасити – кожен почав займатися власними справами. Та чоловік, очевидно, не зумів вгамувати свій гнів: знайшов у квартирі молоток і вже сплячій дружині почав наносити удари по голові. 42-річна жінка отримала відкритий перелом кісток черепа і від отриманих травм померла на місці.

Не спинило чоловіка і те, що зовсім поряд, на сусідньому ліжку, спав його семирічний син. На щастя, дитячий сон був міцним, тож хлопчик не побачив жорстокої розправи. На місці правоохоронці в першу чергу подбали про дитину: сплячого хлопчика віднесли сусідам, а згодам його забрала рідна тітка.

Чоловік у скоєному зізнався і наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Стосовно затриманого відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.