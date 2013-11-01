Військовий комісар попався на хабарі

Співробітники міліції затримали військовослужбовця одного із комісаріатів Рівненської області за вимагання та отримання 6,5 тисяч гривень за сприяння 21-річному чоловікові в отриманні документів про звільнення від проходження військової строкової служби за станом здоров’я, а також за видачу військового квитка.

Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області.

Правоохоронці затримали чоловіка при передачі другої частини коштів - 3 тис. грн.

"За ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) відкрито кримінальне провадження, - зазначив начальник відділу боротьби з корупцією УБОЗ УМВС Павло Ковальчук. - Підполковник Збройних сил України затриманий згідно статті 208 КПК України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Рівненського МВ УМВС".