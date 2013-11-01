У Кременчуку підпалили автомобіль члена «Свободи»

У Кременчуку Полтавської області підпалили автомобіль голови громадської організації «З питань протидії корупції», члена ВО«Свобода» Олександра Крижанівського.

Як повідомив УНІАН сам Крижанівський, був вдома, почув хлопок, виглянув у вікно і побачив, що його Subaru горить.

«Самостійно автомобіль погасити не вдалося. Тут і вогнегасники були використані, три штуки, і вода – поки не приїхали пожежники. Очевидці мені сказали, що бачили незнайомого чоловіка. Він кинув щось на машину і побіг у бік стадіону, сховався за рогом. Хто виконавець – я не знаю, а хто замовник – у мене припущення лише одне: пан Бабаєв (мер Кременчука) та його оточення. Тому що я досі не заспокоююся з приводу афери з тролейбусами. Мені цікава витрата бюджетних коштів на незаплановану статтю витрат – організацю свята Дня міста в Кременчуці. У бюджеті цієї статті не було. Більш як 2 мільйони витрачено, мені хотілося б знати, куди дивляться контролюючі органи», - заявив Крижанівський.

На місці події працює міліція, МНС, прокуратура.

Як повідомив потерпілий, машина не застрахована.

Мер Кременчука Олег Бабаєв поки що не прокоментував обвинувачення, а його перший заступник Андрій Погрібний вважає, що машини в місті горять дуже часто.

«Що він там на мера наговорив, я не знаю. Запитайте у мера його коментар. Але те, що машини у нас горять дуже часто, то це факт. Міліція поки що не знайшла паліїв», - сказав Погрібний.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2010 року в Кременчуці невідомий за тиждень підпалив 8 автомобілів іноземного виробництва, припаркованих на вулицях в центрі міста.

21 квітня 2012 року в Кременчуці невідомі підпалили вночі автомобілі головного редактора газети «Вестник Кременчуга» Миколи Фельдмана і директора КП «Ринкова площа» Олександра Гаврилова.

9 серпня 2013 року в Кременчуку вночі згоріло 6 автомобілів, серед яких машина начальника юридичного відділу мерії Юрія Браташа.