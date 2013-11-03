У Харкові діє єдиний в Україні аматорський міліцейський театр

На Харківщині діє єдиний в Україні аматорський міліцейський театр «Діти майбутнього»..

Як повідомили УНІАН в Управління зв’язків з громадськістю МВС України України, під час канікул працівники відділу кримінальної міліції у справах дітей спільно з Управлінням кадрового забезпечення ГУМВС України в Харківській області проводять для маленьких харків’ян цікаві іміджеві заходи. До участі в них залучається творчий колектив єдиного в Україні аматорського міліцейського театру «Діти майбутнього».

Нещодавно його юні актори презентували глядачам свою нову виставу «Труффальдино із Бергамо». В ній вони намагалися відкрити тему взаємовідносин між батьками та дітьми, показали, якою повинна бути щира дружба. На сцені панували справжні театральні пристрасті, діти з міліцейського театру разом із глядачами переживали бурхливі почуття кохання та взаємної поваги. Окрім яскравого емоційного фону вистава мала повчальний та пізнавальний характер. Школярі ознайомились з історичними фрагментами життя в Венеції в XVIII сторіччі та пізнали манери поведінки людей, які жили в ті роки. Також театр презентував глядачам програму «Шоу Барабанщиків», які справила на дітлахів неймовірне враження.

Протягом двох днів творчі здобутки міліцейського театру змогли оцінити вихованці Дитячого будинку «Гармонія», Обласного центру соціально-психологічної реабілітації Харківської облдержадміністрації, учні шкільних закладів із міст Люботин, Пісочин та селища Циркуни, а також підлітки зі шкіл Харкова.

Після вистави усі бажаючі відвідали музей Історії міліції Харківщини та ознайомилися з його експозицією, яка вміщує унікальні документи, фотографії, зразки форменого одягу поліцейських із усього світу, нагороди, спортивні кубки, речові докази, вилучені у злочинців – все, що знайомить відвідувачів з діяльністю правоохоронних органів.