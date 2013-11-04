Міліція проводить перевірку за фактом смерті 9-річної дитини

На Житомирщині міліція проводить перевірку за фактом смерті 9-річної дівчинки, яку знайшли повішеною. Про це УНІАН повідомили у Секторі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області.

До Ружинського райвідділу УМВС України в Житомирській області надійшло повідомлення від медиків про смерть 9-річної дівчинки в одному сіл району.

На місце події, куди прибули працівники міліції, з’ясувалось, що трагедія сталася в одному з сіл району вранці 2 листопада. Батьки дитини поралися по господарству, поки дівчинка була у будинку. Потім батьки виявили, що дівчинка вчинила самогубство шляхом повішання.

Попри намагання батьків терміново доставити дитину до лікарні та виїзд їм назустріч карети швидкої медичної допомоги, врятувати життя дівчинки не вдалося.

Наразі правоохоронці працюють на місці події та з’ясовують всі причини та обставини трагедії.