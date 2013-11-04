На Полтавщині син порізав батька і свою дружину

У Полтавській області правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який ледь не вбив своїх родичів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Полтавській області, до лікарні з ножовим поранення черевної порожнини доставили 54-річного місцевого мешканця і його 32-річну невістку з порізами на спині.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. У ході розслідування, міліціонери встановили, що під час спільного розпиття спиртних напоїв, тілесні ушкодження батькові та своїй дружині наніс кухонним ножем 30-річний чоловік.

Зараз потерпілий перебуває на госпіталізації. Стан його здоров’я стабільно тяжкий. Поранена жінка відмовилася від надання медичної допомоги.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.