У житловому будинку собака напав на трирічну дитину

У Луганській області бійцівська собака вкусила трирічну дитину за обличчя. Інцидент стався 2 листопада в одному з будинків Свердловська.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, мама з донькою стояли біля входу у ліфт, коли двері ліфта відкрилися, на дівчинку накинувся стаффордширський тер'єр без намордника.

«Собаку ледве відтягнули від дитини,» - зазначає лейтенант міліції Марина Заволоцька.

Постраждала госпіталізована. Наразі стосовно власника собаки відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За фактом інциденту проводиться перевірка.