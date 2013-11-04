У житловому будинку собака напав на трирічну дитину
15:54, 04 листопада 2013Кримінал
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Міліція відкрила провадження
У Луганській області бійцівська собака вкусила трирічну дитину за обличчя. Інцидент стався 2 листопада в одному з будинків Свердловська.
Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, мама з донькою стояли біля входу у ліфт, коли двері ліфта відкрилися, на дівчинку накинувся стаффордширський тер'єр без намордника.
«Собаку ледве відтягнули від дитини,» - зазначає лейтенант міліції Марина Заволоцька.
Постраждала госпіталізована. Наразі стосовно власника собаки відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За фактом інциденту проводиться перевірка.
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