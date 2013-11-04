У Києві викрито банду, яка викрала з банку 16 млн грн

СБУ припинила протиправну діяльність групи осіб, які налагодили механізм несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем однієї із банківських установ України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисники для впровадження злочинної схеми готувалися впродовж 5 місяців. Четверо громадян України відкрили фіктивне підприємство – одноденку, уклали з банком угоду про встановлення в офісному приміщенні фінансової установи терміналу для проведення безготівкових розрахунків. З цією метою зловмисники за допомогою Р0S-терміналу несанкціоновано втрутилися у платіжну систему банку та незаконно перерахували 16 млн грн, що належать фінансовій установі, на картковий рахунок, відкритий на одного з учасників групи.

Наприкінці жовтня під час спецоперації СБУ затримала у Києві чотирьох зловмисників під час одержання ними коштів з каси банку.

Встановлено, що організатор групи – 32-річний житель Київської області з технічною освітою, який перебуває у міжнародному розшуку з 2007 року за вчинення злочинів, пов’язаних із заволодінням коштів банківських установ Росії та України шляхом здійснення хакерських атак на рахунки клієнтів банків, використання підроблених платіжних карток, встановлення на банкоматах скімінгових комплексів тощо.

Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки), ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою осіб), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємство, яке заподіяло велику матеріальну шкоду банку) і ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин) Кримінального кодексу України.

Організатору злочинної групи Голосіївський райсуд Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Кошти в повному обсязі повернуто банківській установі.