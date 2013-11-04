На Житомирщині директор гімназії розбещував учнів

У Житомирській області до 6 років тюрми засуджено директора гімназії, який розбещував учнів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН у телефонній розмові представник потерпілої сторони, сьогодні, 4 листопада, в Бердичівському міськрайонному суді оголошено вирок згідно з яким жителя Бердичева, директора гімназії засуджено до 6 років позбавлення волі, він також має виплатити потерпілим 150 тис. грн моральної шкоди.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого цього року було розпочато кримінальне провадження щодо 58-річного жителя Бердичева, директора однієї із загальноосвітніх шкіл міста за ч.3 ст.15 (замах на вчинення злочину) та ч.2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України.

Батьки постраждалого хлопця помітили, що останнім часом син став замкнутим і пригніченим. Матері вдалося з`ясувати, що причиною такої поведінки є особливий інтерес інтимного характеру до хлопця з боку директора школи. Мати вирішила змінити місце навчання сина і звернулася в органи внутрішніх справ.

У ході низки оперативних заходів протиправні дії чоловіка були задокументовані. Під час чергової спроби змусити неповнолітнього вступити в статевий контакт, 31 січня, співробітники міліції і прокуратури затримали директора школи. Під час санкціонованого обшуку в квартирі чоловіка вилучили ряд речових доказів. Зокрема, диски порнографічного характеру, різні фото чоловіків.