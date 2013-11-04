В Україні створили банк крові для співробітників МВС

У Сімферополі на базі спецпідрозділу «Беркут» кримські міліціонери, які виявили бажання стати донорами, здали кров у рамках соціального проекту «Банк крові МВС». Першими кров здали співробітники батальйону міліції особливого призначення «Беркут» і батальйону патрульної служби при Сімферопольському міськуправлінні міліції.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У міліції наголошують,що даний проект визнано кращим соціальним проектом року в Україні.

«Суть даного проекту - надання термінової і необхідної допомоги в донорській крові, її компонентів, виготовлених з неї препаратів співробітникам Головного управління МВС України в Криму, членам їх родин, а також пенсіонерам ОВС. У зв'язку з цим, нашою організацією було укладено договір з КРЗ «Центр служби крові» про створення фонду крові для співробітників кримської міліції, – розповів голова Кримської республіканської організації профспілок атестованих працівників ОВС України майор міліції Дмитро Сизов.

За словами голови КРО ПСАП ОВС України, кров, здана співробітниками міліції, буде враховуватися окремо, формуючи так званий «Банк крові МВС». Після здачі кожен учасник проекту має можливість у разі потреби звертатися за донорською кров'ю.



Фото: МВС України

«На службу до міліції приймають сильних і здорових людей. Правоохоронці проходять профогляд щороку. Ми раді вітати таку ініціативу кримської міліції і сподіваємося, що цей проект з часом пошириться по всій Україні, - висловив свою думку головний лікар КРЗ «Центр служби крові» Ігор Чемоданов. - Адже кров - це такий компонент, замінити який неможливо ніякими ліками і препаратами. І часто від того, чи є в запасі потрібна група чи ні, залежить життя людини».

Зі слів Дмитра Сизова, донорську кров планується використовувати для допомоги не тільки співробітникам ОВС та членам їх родин. У першу чергу, кримські міліціонери планують взяти шефство над відділенням дитячою онкології.

«Невикористані запаси крові за необхідності будуть передаватися хворим діткам. По можливості, підтримка надаватиметься також і дорослим, хворим на страшну недугу», - зазначив правоохоронець.

За твердженням Дмитра Сизова, це не поодинока акція. Здача крові співробітниками кримської міліції буде проводитись систематично.

Багатьом співробітникам міліції у зв'язку з виконанням службових обов'язків не вдається потрапити в робочий час до медичного закладу для здачі крові. Рішення цієї проблеми було знайдено: здати донорську кров правоохоронці зможуть у виїзних бригадах Центру крові. Зараз планується виїзд таких бригад у такі великі підрозділи як: УДАІ, КТРК ВВ МВС України та інші.