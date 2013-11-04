Відбулася зустріч міністрів юстиції України та Естонії

Міністри юстиції України Олена Лукаш та Естонської Республіки Ханно Певкур обговорили питання, актуальні для України в євроінтеграційному процесі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту України, сьогодні під час зустрічі Лукаш наголосила, що «кожен крок, який робить на даному етапі Міністерство юстиції України – це крок назустріч євроінтеграції. І ми віримо в успішне завершення наших зусиль».

За її словами, Міністерство юстиції України доклало максимум зусиль для підготовки законодавчої основи, необхідної для підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, а також активно працює зараз над імплементацією законодавчих актів Європейського Союзу як наступного кроку України після підписання Угоди.

«Загалом йдеться про імплементацію та практичне впровадження близько 400 регламентів та директив ЄС, інших актів ЄС», - зазначила міністр юстиції України.

«Естонія готова ділитися з Україною своїм євроінтеграційним досвідом, зокрема, в частині боротьби із корупцією», - повідомив міністр юстиції Естонії.

За його словами, в Естонії місяць тому було ухвалено нову стратегію боротьби з корупцією до 2020 року, на успішність реалізації якої в країні – високі суспільні очікування.

Під час зустрічі також було обговорено ряд інших питань, актуальних для України в євроінтеграційному процесі, зазначили у прес-службі.