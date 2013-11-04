У Борисполі пограбували банк

У Борисполі Київської області невідомий скоїв озброєне пограбування відділення “Укрсіббанку”.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області, сьогодні близько 11.00 невідомий чоловік зайшов до відділення банку та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, примусив касира віддати йому гроші, після чого втік. Камери спостереження зафіксували обличчя грабіжника, вживаються дії для його встановлення і затримання.

Крім того, у міліції зауважили, що фінансова установа була обладнана так званою тривожною кнопкою, яка належить одній із приватних охоронних фірм, яка знаходиться в Києві. “Отримавши сигнал тривоги, приватні охоронці змогли дістатися до місця події лише через 25 хвилин після виклику”, - наголосили у ВЗГ.