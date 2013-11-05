УБОЗ розкрив розбійний напад на подружжя на Рівненщині

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Рівненській області спільно з ГУБОЗ затримали зловмисників, які вчинили розбійний напад на подружжя з м. Костопіль.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, напад було скоєно вночі 17 вересня цього року, коли чоловік разом із дружиною поверталося додому.

Біля гаражу, де вони залишали свою автівку, їх вже чекала група зловмисників. Чоловіки, погрожуючи зброєю, силоміць помістили сімейну пару в багажний відділ автомобіля та вивезли за межі міста у ліс. Погрозами розправи та побиттям нападники примусили потерпілих повідомити про місце зберігання їхніх сімейних заощаджень та цінностей. Отримавши необхідну інформацію, спільники приїхали додому до потерпілих та забрали 40 тис. доларів, 2 тис. грн та золоті прикраси.

Після цього подружжя вивезли подалі у ліс, де залишили зв’язаними в багажнику. Якщо б вони вчасно не звільнилися, то від нестачі кисню могли б померти.

Як з’ясували УБОЗівці, нападниками виявилися майстри спорту із греко-римської боротьби, що раніше вже мали проблеми із законом. Чоловікам вже повідомлено про підозру та вони перебувають під вартою. За вчинення такого злочину передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років із конфіскацією майна.

На даний час підозрювані перевіряються на причетність до інших розбійних нападів.

