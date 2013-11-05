Генпрокурори України та Угорщини обговорили співпрацю

Генеральні прокурори України та Угорщини Віктор Пшонка і Петер Полт обговорили питання розширення співпраці між органами прокуратури двох країн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури України, їхня зустріч відбулася в Будапешті в рамках візиту Пшонки.

Йшлося про підготовку тексту Меморандуму про співпрацю органів прокуратури України та Угорщини, зокрема з питань екстрадиції та виконання міжнародно-правових доручень, що дозволить привести до вимог сьогодення двосторонні договори про співпрацю, які вже підписані між двома країнами, зазначається в повідомленні.

Сам документ може бути укладений вже найближчим часом, підкреслили в ГПУ.

Також під час зустрічі сторони детально зупинилися на питаннях реформування кримінальної юстиції та органів прокуратури в Україні.

За словами Пшонки, майже рік роботи в умовах нового КПК відзначився позитивними здобутками.

«Інститут процесуального керівництва виправдав мету свого створення. Таким чином, нам вдалося вдосконалити нагляд у рамках кримінальних проваджень, мінімізувати ризики порушення прав, як підсудних, так і потерпілих», - сказав генпрокурор України.

Коментуючи перспективи прийняття нового закону про прокуратуру, Пшонка зазначив про готовність органів прокуратури до глибинного реформування.