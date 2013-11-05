На Луганщині сім’я правоохоронця усиновила дитину

В'ячеслав Волошин, який служить у батальйоні міліції охорони УДСО Луганщини понад 18 років, разом зі дружиною всиновили чарівну маленьку дівчинку.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За словами В'ячеслава, підготовчий процес до усиновлення зайняв довгих два роки. Було багато зустрічей з дітьми, переговорів, та якось все не складалося. Але одного разу пролунав довгоочікуваний дзвінок з дитячого будинку із запрошенням приїхати, адже є піврічна дівчинка на усиновлення.

Вони відразу ж приїхали до даної держустанови. За словами дружини Оксани, подивилися на крихітку і зрозуміли, що це їх довгоочікувана донечка. Тому не стали Волошини дивитися родовід, не цікавило подружжя міліціонерів і те, як дівчинка потрапила до дитячого будинку. І ось майже 2,5 роки Дашенька живе і виховується у Волошиних. Більш щасливої родини важко уявити, їх обличчя просто світяться зсередини.

В'ячеслав Волошин каже, що Дашенька - це вистражданий подарунок долі, який вони з дружиною плекають, оберігають і нескінченно люблять.