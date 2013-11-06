У Вінниці затримали двох автокрадіїв

У Вінниці працівники міліції затримали двох молодиків, які викрали автомагнітолу та гроші з автомобіля, залишеного у дворі багатоповерхівки.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, зловмисників віком 20 та 22 років затримали співробітники патрульної служби міліції. Правоохоронцям здалося підозрілим, що побачивши міліціонерів, двоє вінничан почали втікати.

При особистому огляді у молодиків працівники міліції виявили автомагнітолу та барсетку. Зловмисники пояснили, що речі їм не належать та зізнались у скоєнні крадіжки.

За даним фактом слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України. Зловмисникам загрожує покарання до 5 років ув’язнення.

Міліціонери вкотре закликають усіх громадян дотримуватись простих правил, які допоможуть захистити себе і свій автомобіль від крадіїв.