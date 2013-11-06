Прокуратура Львівщини відкрила 16 проваджень за невиплату зарплати

Прокуратура Львівської області у поточному році розпочала 16 кримінальних проваджень за фактами безпідставної невиплати заробітної плати працівникам підприємств області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, розпочато 16 кримінальних проваджень на суму 13,9 млн.грн., з яких 6 вже скеровано до суду.

Зокрема, внаслідок вжитих органами прокуратури Львівської області заходів, працівникам ПАТ “Львівська вугільна компанія” виплачено понад 1,2 млн. грн. заборгованої заробітної плати та ПАТ “Стебницьке державне гірничо-хімічне підприємство “Полімінерал” понад 604 тис грн.

Також, у жовтні поточного року з обвинувальним актом скеровано до суду кримінальне провадження стосовно генерального директора ПрАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» за умисну безпідставну невиплату заробітної плати працівникам підприємства на суму 3,7 млн. грн.

„Під час розслідування у 5 кримінальних провадженнях керівники підприємств повністю виплатили своїм працівникам заробітну плату, у зв’язку з чим їх закрито. У решті - триває досудове розслідування”, - зазначається у повідомленні.

Ще 7,8 млн грн. заборгованої заробітної плати виплачено за результатами розгляду 65 документів прокурорського реагування. За порушення у цій сфері до відповідальності притягнуто 12 посадових осіб органів державного контролю та 20 - органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, - інформує прес-служба прокуратури області.



