На Львівщині невідомі побили депутата райради від ”Фронту змін”

На Львівщині невідомі скоїли напад на 34-річного жителя міста Новояворівськ Яворівського району завдавши йому тілесних ушкоджень.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 6 листопада о 6.30 до Яворівського райвідділу міліції звернувся 34-річний житель міста Новояворівська, який повідомив, що близько 4.30 у місті Новояворівську на нього напали і побили невідомі.

Чоловіка госпіталізовано в лікарню, у нього діагностовано перелом плечової кістки.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 122 ККУ.

Проводяться слідчі заходи з метою встановлення осіб причетних до скоєння нападу.

Як стало відомо УНІАН від джерел у Яворівській районній раді, невідомі побили 34-річного підприємця, депутата Яворівської райради від партії „Фронт змін”. Напад стався поблизу одного з торгових центрів міста Новояворівська.