У Тернополі правоохоронці затримали двох африканців

У Тернополі правоохоронці вдруге за два тижні затримали двох африканців за хуліганство.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, повідомлення про іноземців, які порушують громадський спокій на автовокзалі, надійшло в міськвідділ міліції ввечері 5 листопада. За даними очевидців, двоє темношкірих роздяглися до пояса та погрожували присутнім в залі очікування автовокзалу розправою.

На місце події виїхав черговий наряд Тернопільського міськвідділу міліції. На зауваження правоохоронців чоловіки відреагували спротивом.

Було встановлено, що іноземці перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Один із порушників – студент, інший перебуває в Україні незаконно. Щодо них склали протокол про адміністративне порушення за ст.185 Кодексу України про адміністративні право порушення (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції) - тягне за собою накладення штрафу від восьми до п`ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п`ятнадцяти діб.

За даними правоохоронців, минулого тижня цих же іноземних громадян міліціонери вже притягували до відповідальності за скоєння дрібного хуліганства. На них були складені протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), яка передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п`ятнадцяти діб.

Працівники Тернопільського міськвідділу повідомили про порушників співробітникам Державної міграційної служби для вирішення питання щодо їх подальшого перебування на території України.