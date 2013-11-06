Відкрито провадження за фактом продажу активів «Кредобанку»

Прокуратурою Франківського району Львова 28 жовтня 2013 року відкрито кримінальне провадження стосовно продажу посадовими особами ПАТ «Кредобанк» активів банку за заниженою вартістю.

Про це повідомив УНІАН представник ініціативної групи акціонерів ПАТ „Кредобанк” Олександр Стародубцев.

Він зазначив, що дане кримінальне провадження відкрите за заявою ініціативної групи акціонерів ПАТ «Кредобанк» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовими особами).

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Львівської області, „на даний час триває досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке перебуває на контролі прокуратури області”.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня 2013 року, у Львові біля приміщення відділення «Кредобанку» понад півсотні міноритарних акціонерів провели акцію символічних «похорон» своїх інвестицій в банку. Жалобна процесія із символічною труною, де разом зі своїми коштами вкладники банку «поховали» надії та сподівання на їх повернення, та плакатами з написами: «Поверніть гроші», «Збитковий банк – керівники невдахи», «Нас надув «Кредобанк», пройшла центральною площею міста Львова.

«Ми збираємось, спілкуємось, щоб скоординувати наші дії, як протистояти свавіллю, що коїться у відношенні до нас з боку великого польського банку PKO Bank Polski, який є мажоритарним акціонером «Кредобанку» і володіє 99,6% акцій «Кредобанку», а всі акціонери володіють лише 4%», – розповів акціонер та організатор акції Олександр Стародубцев.

Під час заходу до входу у відділення банку акціонери принесли труну з ”інвестиціями”.

«Це такий жарт, оскільки ми переслідуємо дві мети. «Кредобанк» в останні роки не був прибутковим, а ми, як акціонери, не можемо ні вплинути на політику банку, ні вийти з цієї інвестиції, бо не дозволяє законодавство. Тому ми хоронимо наші інвестиції в банку, бо розуміємо, що їх лише похоронити, бо іншого зиску з них немає», – пояснив Стародубцев.

Як розповіли учасники акції, урочистий «похорон» інвестицій вкладників ПАТ «Кредобанк» спричинений тривалими і безрезультатними намаганнями міноритарних акціонерів вплинути на членів наглядової ради та правління, які у 2011 році продали 37% активів банку на суму 1,6 млрд грн без прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів, як того вимагає закон, тим самим позбавивши вкладників законного права на зворотній викуп акцій міноритарних акціонерів. Адже, відповідно до ст. 70 ЗУ «Про господарські товариства» значний правочин, яким є продаж 37% активів, повинен відбуватись виключно за рішенням загальних зборів акціонерів. В усіх акціонерів, які проголосували проти, акції повинні бути викуплені по ринковій ціні.

Акціонери наголосили, що менеджмент банку ігнорує їх офіційні запити, або відмовляє в наданні інформації по формальних ознаках.

Пікетувальники також підписали запити до Міністерства внутрішніх справ України та Національного банку України з вимогою втрутитись у ситуацію та відновити порушені права акціонерів згідно зі встановленим законом порядком.



