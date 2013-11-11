З армії під виглядом безпечних макетів масово продають зброю

Міноборони України продає на внутрішньому ринку макети пістолетів, револьверів та автоматів, які "народні умільці" переробляють на бойову зброю. Про це пише Дзеркало тижня з посиланням на лист заступника глави МВС Віктора Ратушняка на ім'я прем'єр-міністра Миколи Азарова.

У листі Ратушняк інформує уряд, що за час проведення профілактичної операції "Зброя та вибухівка" з незаконного обігу вилучено 10 746 одиниць вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв.

"Істотну допомогу криміналітету з незаконним обігом надає Міноборони, яке влаштувало розпродаж зброї на внутрішньому ринку України", - зазначає видання.

Бойова зброя - пістолети, автомати, кулемети, боєприпаси, продається громадянам у вигляді нібито безпечних масогабаритних макетів зброї.

"Комісія Міноборони укладає договори з так званими суб'єктами господарської діяльності, які Кабмін наділив повноваженнями у сфері торгівлі зайвим військовим майном, зброєю і бойовою технікою на внутрішньому ринку", - пише видання.

Пістолети Макарова, револьвери системи Нагана тощо без стволів продаються підприємствам, що спеціалізуються на виготовленні та торгівлі спецзасобами.

Після продажу вони комплектуються стволами для відстрілу патронів з гумовими кулями.

"Вартість такої зброї вроздріб становить приблизно 4 тис. грн, тоді як "Укрспецекспорт" та "Укроборонсервіс" продають ці вироби за ціною 30-50 грн за штуку", - пише видання.

Підприємці, які продають масогабаритні макети, налагодили прибутковий бізнес.

Так, уповноважене підприємство укладає договір з Міноборони на продаж зброї, проводить конкурс. У ньому беруть участь "свої" підприємства і його результат цілком прогнозований.

Власник зброї, не отримуючи його у військовій частині, доручає продавцю здійснити переробку виробів у масогабаритні макети або в пристосування для відстрілу гумових куль.

"Подібний макет зброї можна купити без будь-яких дозволів та ліцензій. Враховуючи "золоті руки" доморослих умільців, на тіньовий ринок зброї надходить така кількість відновлених пістолетів, автоматів і кулеметів, якої вистачить, щоб озброїти армію невеликої країни", - зазначається у матеріалі видання.

ТСН