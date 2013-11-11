У Києві УБОЗ затримав ще одного учасника банди «Журавля»

У Дарницькому районі Києва працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали особливо небезпечного озброєного чоловіка, який розшукувався за вчинення ряду тяжких та особливо тяжких злочинів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, 34-річний затриманий має сім судимостей та провів за ґратами понад 10 років. З кінця 2011 року він перебував у розшуку за скоєння розбоїв та вимагань.

Відомо, що чоловік був одним із членів банди «Журавля», учасники якої причетні до вчинення злочинів насильницького характеру із застосуванням вогнепальної зброї.

Під час затримання у нього вилучено бойову вогнепальну зброю та набої. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу України. Цього разу йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна.

Трьох учасників організованої злочинної групи вже затримано та засуджено до тривалих термінів позбавлення волі. Суд оголосив одному із них 12 років, а ще двом – по 13 років тюремного ув’язнення.