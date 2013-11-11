Міліція встановила близько 1,2 тис. фактів крадіжок люків

У ряді регіонів України провели цільові операції, що мали на меті виявлення та припинення порушень у сфері обігу металобрухту. Крім того, правоохоронці обстежили стан мережі оглядових та дощоприймальних колодязів.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У міліції наголошують, що особлива увага була приділена виявленню фактів крадіжок люків з каналізаційних колодязів. Зокрема, в цьому році органами внутрішніх справ відкрито близько 1,2 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів, пов’язаних з викраданням каналізаційних люків. Вже розкрито понад 400 подібних злочинів.

На території держави цього року зареєстровано 1 646 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 213 (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України.

Крім того, виявлено 1 705 адміністративних правопорушень, передбачених ст. 164-10 (порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом) Кодексу України про адміністративні правопорушення. До адміністративної відповідальності за незаконні операції у сфері обігу металобрухту притягнуто майже 1,6 тисяч осіб.