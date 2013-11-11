МВС України і Туреччини визначили пріоритети у своїй співпраці

Міністерство внутрішніх справ України та Туреччини визначили пріоритети у своїй співпраці. Серед них, зокрема – боротьба з організованою злочинністю, тероризмом, корупцією, торгівлею людьми, відмиванням грошей, кіберзлочинністю, незаконним обігом наркотиків тощо.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У МВС відбулася зустріч заступника міністра внутрішніх справ України Віктора Ратушняка з делегацією жандармерії МВС Турецької Республіки на чолі з Головнокомандувачем жандармерії Серветом Йорюком. Сторони обговорили актуальні питання подальшого співробітництва у правоохоронній сфері та першочергові завдання відомств.

Під час зустрічі Віктор Ратушняк зазначив, що Турецька Республіка є одним з найперших міжнародних партнерів МВС після оголошення незалежності України. Взаємодія між відомствами бере свій початок з 1994 року і на цей час вже налагоджена тісна та плідна співпраця у боротьбі зі злочинністю.

«Сьогодні існує багато напрямків, які потребують тісної взаємодії. Це і боротьба з організованою злочинністю та корупцією, і з торгівлею людьми та відмиванням грошей, із кіберзлочинністю та незаконним обігом наркотиків, – підкреслив заступник міністра та додав, що тісна співпраця прикордонних та міграційних служб обох держав сприятиме ефективній протидії нелегальній міграції».

Водночас Віктор Ратушняк звернув увагу присутніх на те, що нині МВС України перебуває у процесі значних перетворень, зокрема, пов’язаних з дією нового Кримінального процесуального кодексу України. Реформа органів внутрішніх справ України спрямована на побудову нової системи, яка б відповідала європейським стандартам.

«Наша діяльність повинна бути більш сервісною та соціальною, ніж каральною, – наголосив заступник міністра та додав, що відповідно до актуальних потреб боротьби зі злочинністю удосконалюється структура МВС та його функції».

Він також зазначив, що відповідно до міжнародної практики у МВС нещодавно було створено самостійний підрозділ – Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми.

«Ми продовжуємо активно вивчати та залучати досвід наших іноземних партнерів щодо проведення реформ у поліцейській сфері, - зазначив Віктор Ратушняк. – Українські правоохоронці зацікавлені у продовжені практики навчання наших працівників в турецьких навчальних центрах, вивченні вашого досвіду у сфері боротьби з тероризмом, охорони громадського порядку, забезпеченні безпеки масових та спортивних заходів».

Заступник міністра внутрішніх справ також запропонував турецьким колегам детально ознайомитися з роботою Головного управління внутрішніх військ МВС України, яке виконує широкий та важливий спектр завдань.

У свою чергу Головнокомандувач жандармерії МВС Турецької Республіки Сервет Йорюк наголосив на тому, що важливо об’єднатись у боротьбі з тероризмом та організованою злочинністю, оскільки самотужки з цими злочинними проявами не впоратися. Він також зазначив, що Туреччина приймає активну участь у боротьбі з тероризмом на міжнародній арені.

«Вважаю, що наша співпраця допоможе забезпечити спокій у наших державах», – сказав Головнокомандувач жандармерії МВС Турецької Республіки.