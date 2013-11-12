Україна видворила російського кримінального авторитета

Рівненські УБОЗівці затримали «кримінального авторитета», відомого за прізвиськом «Граф». Відразу після затримання Управління державної міграційної служби ухвалило рішення про примусове видворення іноземця за межі України із забороною в’їзду в нашу державу на три роки.

Про це повідомили в центрі зв’язків з громадськістю УМВСУ у Рівненській області.

39-річний осетин відбував покарання за ґратами близько десяти років за вироком Солом’янського районного суду Києва. Його засудили за розбійні напади.

Після того, як «Граф» відбув покарання, правоохоронці дізналися, що він планує продовжити злочинну діяльність в Україні. Як тільки «кримінальний авторитет» вийшов з в’язниці, його затримали і примусово видворили за межі України.

«Граф» відбув з Рівного поїздом, що прямував до Росії.

З початку 2013 року це вже третя спільна операція спецпідрозділу БОЗ та управління ДМС в Рівненській області із видворення іноземців, які схильні до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, за межі України.