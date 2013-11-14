У Вінниці чоловік хотів продати майже 1 кг марганцівки

Працівники вінницької міліції затримали чоловіка, в якого виявили близько кілограма забороненого в Україні перманганату калію (поширена назва в побуті — «марганцівка»).

Як повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, збути товар 55-річний чоловік намагався поблизу Центрального ринку у Вінниці. Правоохоронці затримали чоловіка, у нього виявили 990 грамів перманганату калію іноземного виробництва. Речовина була розфасована у 198 пакетиків фабричного виробництва. Перманганат калію є прекурсором та використовується для виготовлення наркотиків. У міліції нагадують, що продаж «марганцівки» заборонений в Україні.

За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.311 ч.1 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин). Максимальне покарання за таке правопорушення – обмеження волі на строк до трьох років.

Крім цього, в діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.305 КК України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), оскільки зазначений прекурсор був перевезений на територію України незаконно, поза митним контролем.