На Житомирщині закрили незаконний пункту прийому металобрухту

Співробітники Коростенського міського відділу міліції Житомирської області вилучили три тонни чорного металу у місцевого жителя, який організував незаконний пункт прийому металобрухту на території свого домоволодіння.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Як зазначається в повідомленні, прийом лому чорних та кольорових металів, без відповідної документації для діяльності, на території свого домоволодіння організував 41-річний місцевий житель.

Під час санкціонованого обшуку в господарстві «бізнесмена» правоохоронці виявили та вилучили понад три тонни металобрухту чорного металу, близько п’яти кілограмів мідних дротів і вантажні ваги.

«Наразі слідчим відділенням відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 213 (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального Кодексу України, - сказав начальник Коростенського МВ УМВС Віктор Калітка, - Подібні дії за чинним кримінальним законодавством караються штрафом від ста до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від ста до двохсот годин».