Правоохоронців Прикарпаття вчили, як поводитися зі ЗМІ

На Прикарпатті відбувся черговий етап спільного проекту Міністерства внутрішніх справ і Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Подальше сприяння вдосконаленню практики взаємодії між правоохоронними органами України і працівниками ЗМІ».

Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області.

Окрім представників ОБСЄ у заході взяв участь заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Лекарь та новопризначений начальник обласної міліції Василь Фелик.Навчання було організовано для начальників міських та районних відділів Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької області.

Сергій Лекарь зазначив, що такі тренінги є дуже важливими для кожного правоохоронця та подякував представникам ОБСЄ за передовий досвід по взаємодії із ЗМІ, надані рекомендації щодо налагодження конструктивного діалогу між міліцією та ЗМІ.

Своїм досвідом взаємодії зі ЗМІ ділилися провідні експерти – магістр з політичної комунікації Людмила Гуменюк та медіаексперт Людмила Панкратова. Вони ознайомили і наочно продемонстрували учасникам тренінг кращі практики налагодження роботи з мас-медіа.

Під час тренінгу керівники міськрайвідділів за змодельованими ситуаціями обговорили можливі конфліктні ситуації, які можуть виникнути між міліціонерами та журналістами. Також правоохоронці отримали посібники про вдосконалення взаємодії між правоохоронцями та працівниками ЗМІ, в яких містяться рекомендації для правильного надання інтерв’ю,а також інша корисна інформація.

Заступник міністра дав доручення керівникам міліції провести аналогічні тренінги для їх працівників в кожному районі області.