В Одесі міліція викрила незаконну діяльність двох гральних залів

У Одесі міліція викрила незаконну діяльність двох інтерактивних гральних залів у центрі міста.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, минулого тижня викрито двох організаторів електронних інтерактивних клубів за надання незаконних послуг у сфері азартних ігор.

«У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду Одеси співробітники управління Держслужби боротьби з економічною злочинністю, спільно з представниками слідчого управління і прокуратури області, провели обшуки у приміщеннях інтерактивних залів, розташованих у Приморському районі Одеси», - повідомили у відділі.

У приміщенні одного з них, у присутності 38-річної жінки-адміністратора, було вилучено 14 системних блоків, 6 моніторів та інше комп`ютерне обладнання.

З приміщення другого залу, де адміністратором працювала 24-річна громадянка, правоохоронці вилучили 15 системних блоків, 8 моніторів, а також кошти у розмірі понад 13 тис. гривень, одержані незаконним шляхом.

Встановлено, що власником цих гральних закладів є 52-річний житель Одеської області. На даний час триває досудове розслідування.