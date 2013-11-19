У столиці вилучили цигарки без акцизних марок на 120 тис. грн.

Під час одного з рейдів у Деснянському районі столиці працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю (УДСБЕЗ) виявили та затримали п’ятьох осіб, які здійснювали торгівлю цигарками без акцизних марок на території ринку «Юність».

У затриманих було вилучено 8100 пачок цигарок вартістю майже 120 тис. грн, повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві.

По вилученим тютюновим виробам буде проведена відповідна експертиза.

Як зазначається в повідомленні, з початку цього року співробітниками управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю виявлено 897 факти незаконного обігу тютюнових виробів.

Правоохоронці нагадують, що згідно ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами», роздрібна або оптова торгівля спиртом етиловим, напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору, чи з підробленими марками цього збору тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.