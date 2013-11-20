На Закарпатті горів позашляховик Toyota Land Cruiser
09:36, 20 листопада 2013Кримінал
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Пожежу загасили самотужки
20 листопада близько сьомої години ранку до чергової частини міліції надійшло повідомлення від власниці автомобіля Toyota Land Cruiser із селища Холмок Ужгородського району Закарпатської області. Жінка повідомила, що в неї біля будинку з невідомих причин загорілося власне авто.
Як повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Закарпатській області, вогонь вдалося загасити самотужки, тож пожежа не встигла завдати значних збитків.
Після повідомлення потерпілої на місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група.
Дана подія зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, причину загорання іномарки повинна з’ясувати пожежно-технічна експертиза.
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