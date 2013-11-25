МВС та Незалежна асоціація банків України підписали меморандум про співробітництво

Містерство внутрішніх справ та Незалежна асоціація банків України підписали меморандум про співробітництво.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС.

Цим документом передбачено співробітництво в усіх напрямках діяльності, що становлять взаємний інтерес. Насамперед, щодо протидії злочинам у сфері економіки, попередження шахрайства в банківській сфері, недопущення протиправних дій стосовно кредитно-фінансових установ та забезпечення належного захисту заощаджень громадян, йдеться в повідомленні.

Під час підписання меморандуму керівник правоохоронного відомства Віталій Захарченко зазначив, що потреби українського суспільства в зміцненні економічного потенціалу та фінансової стабільності в сучасних умовах ставлять нові завдання, які зумовлені, передусім, виникненням невідомих раніше викликів і загроз, зокрема, шахрайства із використанням платіжних карток, викрадення коштів з рахунків юридичних осіб шляхом втручання в роботу систем дистанційного банківського обслуговування, атаки на сервери банківських установ тощо.

Захарченко констатував, що нині розповсюдження набули й інші загальнокримінальні посягання на банківські установи.

Так, за 10 місяців поточного року на об’єктах банківської системи скоєно 20 розбоїв, 6 грабежів і майже 70 крадіжок. Він також підкреслив, що таке становище викликає необхідність запровадження більш ефективних заходів упередження протиправних посягань на банківські установи, якісного надання охоронних послуг, впровадження сучасних технічних засобів охоронного призначення, покращення технічного захисту банків.



Фото: МВС України

Міністр також додав, що мета співробітництва полягає в тому, щоб спільно з Національним банком та незалежною Асоціацією банків України напрацювати комплекс заходів, спрямованих на упередження шахрайства в банківській сфері, недопущення протиправних дій стосовно кредитно-фінансових установ та забезпечення належного захисту заощаджень громадян.

У свою чергу заступник голови Національного банку України Віра Ричаківська зазначила, що нині збільшилися інтелектуальні ризики, оскільки зловмисники застосовують нові технології. Саме тому потрібно об’єднати зусилля у боротьбі з такими злочинами, підкреслила вона.