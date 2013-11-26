Прокуратура розслідує втручання у діяльність співробітників СБУ

Столична прокуратура відкрила кримінальне провадження та розпочала досудове розслідування за заявою співробітників СБУ щодо інциденту із службовим автомобілем відомства на Європейській площі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 1 ст. 343 Кримінального кодексу України (Втручання в діяльність співробітників правоохоронних органів з метою перешкоджання їхньої діяльності) та ч. 2 ст. 345 ККУ (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

За інформацією прокуратури, встановлено, що ввечері 25 листопада група осіб на чолі з народними депутатами України скоїли напад на службовий автомобіль Служби безпеки України, припаркований біля Європейській площі. В автомобілі перебували співробітники, які згідно з чинним законодавством виконували завдання із забезпечення анти терористичної безпеки під час масових заходів.

У ході сутички невідомі особи за безпосередньої участі окремих народних депутатів почали розхитувати автомобіль, намагаючись його перекинути, та бити у ньому вікна.

Проникнувши до салону службової автівки, нападники заволоділи спецтехнікою, а також завдали співробітникам СБУ тілесних ушкоджень, застосувавши при цьому сльозогінний газ.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюється коло осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Досудове розслідування здійснює слідче управління прокуратури Києва.

Нагадаємо, 25 листопада біля Європейської площі активісти та політики, зокрема Арсеній Яценюк та Юрій Луценко, штурмували мікроавтобус, в якому, за їх словами, сиділи озброєні правоохоронці і вели прослуховування.

Як потім повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, в автомобілі перебували співробітники СБУ.