На Київщині 13-річний школяр викрав авто і збив на смерть жінку

В Яготині, що на Київщині, 13-річний школяр викрав автомобіль і на смерть збив жінку.

У міліцію звернувся місцевий житель, повідомивши, що у нього невідомі викрали "Жигулі". Коли разом правоохоронцями господар авто відправився на пошуки, на одній з вулиць чоловік помітив свої "Жигулі", які мчали містом, пише Сеогодня.

Екіпаж почав переслідувати авто, яке незабаром врізалося в огорожу одного з приватних будинків. Як виявилося, машину викрав 13-річний племінник чоловіка. Він кілька годин їздив містом і збив на смерть жінку.

"Неповнолітній свої дії пояснив бажанням покататися. За попередньою інформацією він був тверезий, але прав на водіння авто у нього не було. Йому загрожує до 8 років тюрми", - каже речник обласної міліції Микола Жукович.

ТСН