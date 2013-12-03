Журналістів просять об'єктивно оцінювати роботу міліції

У сюжеті одного з телеканалів з’явилося відео, в якому йдеться про те, що деякі учасники акції, що проходить нині у Києві, мають посвідчення внутрішніх військ МВС України.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Особа, інтерв’ю з якою продемонстровано в сюжеті, є військовослужбовцем внутрішніх військ, що знаходиться при виконанні службового обов’язку з документування та фіксації правопорушень і провокацій, а також виявлення активних учасників протиправних дій», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, правоохоронці просять працівників ЗМІ об’єктивно оцінювати роботу правоохоронців та не перекручувати реальні факти.