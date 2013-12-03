До міліції надійшло понад 25 заяв від журналістів
Про нанесення їм тілесних ушкоджень
На сьогодні до правоохоронних органів надійшло понад 25 заяв від працівників ЗМІ щодо нанесення їм тілесних ушкоджень під час висвітлення акцій в останні дні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління МВС Олег Татаренко сьогодні під час круглого столу Українського форуму “Стабілізація ситуації в країні - першочергове завдання”.
Він зазначив, що журналісти скаржаться як на дії працівників міліції, так і на дії невстановлених громадян.
Також, за його словами, в міліції зареєстровано близько 509 кримінальних проваджень за вчинення кримінальних правопорушень.
“Питання номер один для нашої служби - об`єктивно розібратись і встановити осіб, які допускали правопорушення”, - сказав Татаренко.
Він також повідомив, що 10 громадян затримані за нанесення тілесних ушкоджень як працівникам міліції, так і пересічним громадянам.
Як повідомляв УНІАН, більш як 40 журналістів зазнали побиття і переслідувань під час висвітлень Євромайданів. Більшість із них постраждали, висвітлюючи 1 грудня сутички на вулиці Банковій у Києві.
МВС закликало усіх представників ЗМІ, які зазнали ушкоджень, звернутися до правоохоронних органів для того, щоб можна було розпочати розслідування та притягти винних до відповідальності.