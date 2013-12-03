До міліції надійшло понад 25 заяв від журналістів

На сьогодні до правоохоронних органів надійшло понад 25 заяв від працівників ЗМІ щодо нанесення їм тілесних ушкоджень під час висвітлення акцій в останні дні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління МВС Олег Татаренко сьогодні під час круглого столу Українського форуму “Стабілізація ситуації в країні - першочергове завдання”.

Він зазначив, що журналісти скаржаться як на дії працівників міліції, так і на дії невстановлених громадян.

Також, за його словами, в міліції зареєстровано близько 509 кримінальних проваджень за вчинення кримінальних правопорушень.

“Питання номер один для нашої служби - об`єктивно розібратись і встановити осіб, які допускали правопорушення”, - сказав Татаренко.

Він також повідомив, що 10 громадян затримані за нанесення тілесних ушкоджень як працівникам міліції, так і пересічним громадянам.

Як повідомляв УНІАН, більш як 40 журналістів зазнали побиття і переслідувань під час висвітлень Євромайданів. Більшість із них постраждали, висвітлюючи 1 грудня сутички на вулиці Банковій у Києві.

МВС закликало усіх представників ЗМІ, які зазнали ушкоджень, звернутися до правоохоронних органів для того, щоб можна було розпочати розслідування та притягти винних до відповідальності.