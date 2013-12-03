Правозахисні організації проведуть власне розслідування

Українські правозахисні організації створять Незалежну громадську комісію з розслідування дій влади в Києві та інших місцях під час Євромайдану у ніч на 30 листопада та 1 грудня.

Про це йдеться в офіційній заяві організацій, підписаній виконавчим директором Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Аркадієм Бущенком та співкоординатором проекту «Без кордонів» Максимом Буткевичем, інформує «Телекритика».

До роботи Незалежної громадської комісії ініціатори запрошують долучатись інші правозахисні організації та юристів.

Правозахисники зауважують, що у них поки що немає інформації, що розслідування порушень прав людини під час акцій протесту проводять державні органи. До того ж активісти сумніваються, що таке розслідування буде об`єктивним.

«Досвід показує, що органи влади часто незацікавлені та/або не здатні проводити ефективне розслідування», - йдеться у заяві правозахисників.

«Телекритика» подає заяву правозахисних організацій повністю. В ній зокрема зазначається, що «після 22 листопада, коли в Україні почалися мирні протести, які отримали назву ”Євромайдан”, почастішали випадки брутальних порушень прав і свобод людини в різних регіонах України. Кульмінацією насильства став силовий розгін мирного зібрання на Майдані Незалежності у Києві о 4 ранку 30 листопада 2013 року і застосування сили 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій”.

У засобах масової інформації, говориться далі, соціальних мережах та повідомленнях до правозахисних організацій, йдеться про десятки випадків порушення права на свободу і безпеку, на свободу мирних зібрань, на інформацію та свободу слова.

“Ці події вже викликали хвилю обурення в українському суспільстві і зміни масштабу громадських протестів. Поділяючи обурення та занепокоєння суспільства такою поведінкою представників влади, ми вважаємо, що обставини будь-якого порушення мають отримати юридичну оцінку і винні у порушенні прав людини мають бути притягнуті до юридичної відповідальності”, - пишуть автори заяви.

Правозахисники висловлюють вдячність і підтримку діяльності громадської ініціативи «Євромайдан-SOS» по збору інформації щодо порушень прав людини.

“Звертаємося до всіх потерпілих від порушень прав людини та свідків цих порушень з проханням фіксувати та зберігати будь-які докази таких порушень. Ми будемо вдячні за кожне свідчення про події, які ви спостерігали. Нам важливий кожен доказ. Просимо направляти фото, відео та інші матеріали на euromaidan@noborders.org.ua”, - зазначається в заяві.