Азаров попередив: протести можуть привести до затримки соцвиплат

Прем`єр-міністр України Микола Азаров звернув увагу місцевих влад західних регіонів країни, що припинення їх роботи через протести може привести до затримки соціальних виплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання уряду.

«Катастрофічного розвитку подій в країні ми не допустимо. Саме зараз блокування урядових органів рівнозначне блокуванню виплати пенсій, 13 мільйонів пенсій. Завдання всіх органів влади – не допустити затримки соціальної підтримки громадян. Необхідно підійти до кожного пенсіонера, інваліда і надати кожному допомогу», - сказав прем`єр.

Азаров наголосив, що ніякі перешкоди не повинні зривати процес фінансування будинків-інтернатів, реабілітаційних центрів інвалідів, центрів для сімей, молоді і дітей.

«Особливо звертаю на це увагу деяких західних регіонів, де є поодинокі приклади, коли місцева влада припинила роботу для участі в протестах», - підкреслив Азаров.

За його словами, «така аморальність і безвідповідальність місцевих чиновників» може привести до того, що на державному рівні кошти будуть виділені, але на місцевому рівні вони «у зв`язку з непрацюючою місцевою владою просто не дійдуть до одержувача».