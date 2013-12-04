У Тернополі пенсіонерка скоїла ДТП в якому постраждав міліціонер

У Тернополі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано міліціонера. Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, за попередніми даними, сьогодні, 4 грудня, близько 13 години на вул. Т.Шевченка автомобіль марки «Chery» зіткнувся з «Volkswagen». В результаті зіткнення ”Volkswagen” відкинуло і авто травмувало пішохода – працівника міліції.

Автомобіль «Chery», яким керувала 75-річна жінка, після зіткнення в’їхав у кам’яний мур. Ймовірно водієві стало погано за кермом.

Потерпілого пішохода з травмами голови та руки доправили до лікарні.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На місці аварії працює слідчо-оперативна група.