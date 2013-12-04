Міліція не зафіксувала грубих порушень правопорядку

Ситуація у Києві та країні в цілому ситуація залишається спокійною. Велике скупчення людей, як і раніше, перебуває в Маріїнському парку столиці та біля Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Своє волевиявлення тут висловлюють майже 10 тис. людей», - зазначили у відомстві і підкреслили, що майже 10 тис. громадян знаходяться на Майдані Незалежності та біля 30 осіб мітингують під стінами Будинку уряду.

Також, за словами правоохоронців, близько 350 чоловік на цей час мітингує під стінами Генеральної прокуратури України.

За останніми даними відомства, грубих порушень громадського порядку співробітники міліції не виявили.



Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко дав вказівку співробітникам органів внутрішніх справ, утримуватися від застосування сили проти учасників мирних акцій.