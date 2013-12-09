Представник МВС України поінформував Комітет Ради Європи про ситуацію в державі

Рішення Європейського Комітету з кримінальних проблем з офіційною позицією нашої країни направлене до країн-членів Ради Європи. Крім того, ситуація, що склалася в країнах Європи навколо використання можливостей соціальних мереж для підбурення молоді до правопорушень під час участі у різноманітних масових акціях, буде розглянута на наступному засіданні Комітету.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, 2 - 5 грудня цього року у штаб-квартирі Ради Європи (м. Страсбург, Франція) відбулось 65-те Пленарне засідання Європейського Комітету з кримінальних проблем. У ньому в якості представника України взяв участь заступник начальника Управління міжнародних зв’язків МВС України Олексій Ілляшенко.

Під час засідання Комітету він проінформував делегатів з 47 країн Ради Європи, а також країн-спостерігачів (США, Ватикану, Мексики, Канади, Ізраїлю та Японії) щодо останніх подій в Україні, пов’язаних із призупиненням Україною підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Зокрема, учасників засідання було поінформовано про ті заходи, що вживаються правоохоронними органами України у відповідності до чинного законодавства для утримання ситуації в країні під контролем. Інформація представника України була взята до відома та знайшла своє відображення у п.15 Підсумкового документу Європейського Комітету з кримінальних проблем.

Крім того, Комітет розглянув питання щодо проведення у Страсбурзі у 2014 році міжнародної конференції на тему «Насилля у містах».

Під час цієї конференції планується обговорення питання щодо втягування підбурювачами через Інтернет, соціальні комунікації та інші технології неповнолітніх, як найбільш вразливої частини населення, у правопорушення, пов’язані із застосуванням насилля.

– У зв’язку із сьогоднішніми подіями в Україні це питання також є актуальним і для нашої держави, – підкреслив представник України в Європейському Комітеті з кримінальних проблем.

„Слід зауважити, що виступ представника МВС України відображає офіційні позиції МВС України та Міністерства закордонних справ України, висловлені Міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченком та Міністром закордонних справ Леонідом Кожарою під час їхньої зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Джеффрі Пайєттом та послом ЄС в Україні Яном Томбінські”, - зазначається у повідомленні УЗГ.