Демонтаж барикад у Києві здійснювали на вимогу суду

Під час демонтажу барикад біля будівлі Київської міської державної адміністрації, активісти «євромайдану», які перебували всередині, з вікон поливали водою правоохоронців, працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та комунальних служб. Крім того, правопорушники неодноразово розпилювали в бік правоохоронців сльозогінний газ та кидали димові шашки.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Відповідно до постанови Окружного Адміністративного суду міста Києва від 09.12.2013 працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та комунальних служб столиці здійснюють демонтаж барикад, збудованих учасниками так званого «євромайдану». Мета цієї діяльності – забезпечення вільного пересування громадян та автотранспорту в центральній частині міста.

Станом на 2:30 11 грудня на місці подій перебувало близько 1 тис. громадян, перед якими виступали народні депутати та громадські діячі.

Аби не допустити порушень громадського порядку та протиправних дій відносно надзвичайників та комунальників, працівники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ МВС відтіснили мітингувальників до сцени, розташованої на Майдані Незалежності.

Спеціальні засоби до учасників акції не застосовувались. Працівниками міліції затримано декілька найбільш активних правопорушників, які чинили опір правоохоронцям.

Під час демонтажу барикад біля будівлі Київської міської державної адміністрації, активісти «євромайдану», які перебували всередині, з вікон другого поверху цієї установи з пожежних шлангів поливали водою правоохоронців, працівників ДСНС і комунальних служб. Крім того, правопорушники неодноразово розпилювали в бік правоохоронців сльозогінний газ та кидали димові шашки.

Під час згаданих подій учасники акції випадково спалили один намет, який зайнявся від бочки з багаттям. Правоохоронці виводять з натовпу громадян, яким стало зле через потрапляння в організм парів сльозогінної речовини або через тисняву, і надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, що раніше було здійснено роз’яснення, які дії громадян можуть бути кваліфіковані в якості опору працівникам правоохоронних органів.