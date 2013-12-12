Двох мешканців Прикарпаття затримали за контрабанду зброї

Прикарпатські правоохоронці запобігли ввезенню на територію України контрабанди зброї. Про це на прес-конференції повідомив начальник обласного УМВС полковник міліції Василь Фелик.

За словами очільника обласної міліції, працівники обласного УМВС та СБУ отримали інформацію про те, що через митний пост «Рава-Руська» є ймовірність ввезення на територію України зброї та отруйних і сильнодіючих речовин жителями Прикарпаття.

Ця інформація підтвердилася, коли о 2:30 працівниками митниці спільно з прикордонниками було здійснено огляд автомобіля марки «Ауді А4». Під час огляду автомобіля та ручної поклажі водія і пасажирів було виявлено 50 газових балончиків, 10 телескопічних кийків, 14 електрошокерів та пігулки невідомого походження у кількості понад 60 штук.

Водій та пасажири віком від 20 до 33 років виявилися жителями Івано-Франківщини. Прикарпатці пояснили, що придбали дані речі в м. Варшава Республіки Польща, для власного користування. На разі правоохоронці з’ясовують мету ввезення зброї та отруйних речовин на територію України.

«Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 201(контрабанда) КК України, - повідомив Василь Фелик. - На даний час призначено ряд судових експертиз, проводиться досудове розслідування».