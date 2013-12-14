Міліція розслідує факти крадіжок зі службових кабінетів КМДА

Київська міліція розслідує факти крадіжок зі службових кабінетів Київської міської державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві.

Як йдеться в повідомленні, до київської міліції звернулися працівники КМДА із заявами, що у їхніх службових кабінетах пошкоджені двері та звідти викрадено службову документацію, майно та особисті речі.

Слідчим відділом Шевченківського районного управління столичної міліції інформацію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 6 років.

Наразі триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік 13 грудня заявив, що невідомі зламали двері кількох кабінетів на сьомому поверсі будівлі держадміністрації на Хрещатику, 36.

За його словами, співробітники зазначеного структурного підрозділу, прийшовши на роботу, помітили, що двері кількох кабінетів їхнього департаменту відчинені, при цьому помітні сліди зламу. Зокрема, невідомі проникли у кабінет директора Департаменту фінансів КМДА, головного бухгалтера та касира. З кабінету зникла оргтехніка та документи фінансового характеру.

В опозиції заперечили, що це могли зробити мітингувальники, які перебувають в будівлі КМДА.

Зокрема, як зазначила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Мелехова, при огляді відповідних наслідків злочинних дій представники КМДА брутально та публічно намагалися звинуватити у всьому, що відбулося, мітингуючих, які обігріваються в колонній залі Київради.

За її словами, доступ до приміщень Київради та КМДА вище другого поверху мають лише працівники та очільники цих установ, яких пропускають на робочі місця виключно за посвідченнями.

Меліхова назвала розгром кабінетів у КМДА черговою провокацією влади проти киян

«Ми знаємо як діє влада: вона сама наймає людей, щоб вони спровокували сутички та грабунки, як це було на вул. Банковій 1 грудня, а потім звинувачує у провокації мітингувальників. Так що нічний випадок у КМДА - це не перша провокація від влади. Тому у мене немає сумніву, що всі ці капості наробили спеціальні люди по завданню самої влади», - заявила Меліхова.