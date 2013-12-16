Слідчому прокуратури Львівської області погрожують вбивством

На Львівщині розпочато кримінальне провадження за фактом погрози та насильства щодо слідчого прокуратури області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, зокрема, 12 грудня невідома особа неодноразово вчинила погрозу вбивством та насильством щодо старшого слідчого відділу прокуратури Львівської області, у зв’язку із виконанням ним службових обов’язків.

Як зазначається у повідомленні, на його особистий абонентський номер мобільного зв’язку надіслано SMS-повідомлення із висловлюваннями про вчинення щодо нього насильницьких дій. Крім цього, погрози розправи опубліковані на особистій сторінці слідчого прокуратури в соціальній мережі «Вконтакті».

«З огляду на це, 12 грудня за вказаним фактом прокуратурою Львівській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України. Проведення досудового розслідування доручено СУ ГУ МВС України у Львівській області», - зазначається у повідомленні.

Хід розслідування прокуратурою області взято на контроль.

У прокуратурі також зазначили, що «згаданий слідчий прокуратури проводить досудове розслідування кримінального провадження, порушеного 8 грудня поточного року за ч.2 ст.161 КК України за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі, приниження національної честі та гідності, а також непряме обмеження прав громадян за ознаками політичних переконань».

8 грудня у Львові відбулося народне віче під час якого виступали політики, громадські діячі та мешканці Львова.

Кільком виступаючим на віче, серед яких народний депутат Ірина Сех, чиновник Львівської міської ради Андрій Шевців та іншим, було вручено повістки в прокуратуру.