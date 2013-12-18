Безробітній жінці зняли «порчу» за 60 тис. грн

У Львові дві жінки шахрайським способом заволоділи ювелірними виробами 35-річної львів’янки на 60 тис. грн. Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

До міліції Львова із заявою про шахрайство звернулася 35-річна безробітна місцева жителька, яка повідомила правоохоронцям, що дві жінки циганської національності шахрайським способом заволоділи її золотими виробами на 60 тис. грн.

Жінка розповіла, що 13 грудня на вулиці Панча у Львові її перестріли дві жінки, які повідомили, що її мати важко хвора, оскільки на неї накладено «порчу».

Щоб зняти «порчу» довірлива львів’янка віддалі шахрайкам два золотих годинники, три золотих браслети, три пари золотих сережок, два золотих ланцюжки, дві каблучки з діамантом та рубіном, а також два персні з білого золота.

Після того, як „цілительки” зникли, жінка усвідомила, що стала жертвою шахрайства і звернулася до правоохоронців.

Правоохоронці Львівщини закликають усіх громадян бути пильними, якщо до вас звертаються особи неслов'янської національності з пропозицією дізнатися долю чи зняти порчу . Не вірте їм і намагайтеся навіть не починати розмову з цими людьми. Не дивіться їм в очі, щоб не потрапити під вплив можливих гіпнотичних здібностей. Також не залишайтеся байдужими, коли бачите, що на вулиці до перехожих чіпляються шахраї і намагаються виманити гроші. Спробуйте допомогти жертві, а краще зателефонуйте в міліцію за телефоном "102".